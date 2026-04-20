3. Lig’de gözler Play-Off’ta

TFF 3. Lig 4. Grup'ta normal sezon tamamlanırken, Play-Off heyecanı başladı. Kütahyaspor grupta şampiyon olarak direkt 2. Lig'e yükselmeyi garantilerken, Play-Off oynayacak diğer takımlar ve eşleşmeler netleşti. Play-Off 1. Turu'nda ilk maçlarında Balıkesirspor, cuma günü saat 20.00'de deplasmanda Eskişehirspor ile karşılaşacak. Karşıyaka ise aynı gün 17.00'de dış sahada Ayvalıkgücü Belediyespor ile kozlarını paylaşacak. Eşleşmelerde deplasman golü kuralı uygulanmayacak; eşitlik durumunda toplam gol üstünlüğü veya uzatma-penaltı devreye girecek. 28 Nisan Salı günü oynanacak rövanşlarda ise 2. tura çıkacak ekipler belli olacak. Play-Off 2. Tur (Grup Finali) ilk maçları ise 4 Mayıs, rövanşı ise 8 Mayıs cuma günü oynanacak. 4. Grup Play-Off finali ise Üçüncü Grup'tan gelecek olan rakiple 15 Mayıs Cuma günü tarafsız sahada tek maç şeklinde olacak.

BASATEMÜR İNANIYOR

Normal sezonun son maçında Tire 2021 FK'yla deplasmanda 1-1 berabere kalarak sezonu 67 puanla haftalar önce garantilediği üçüncü sırada tamamlayan Karşıyaka'da gözler Play-Off etabına çevrildi. 2. Lig'den 2018 yılında düştükten sonra üst üste 3., 8 sezonda 5. kez adını finallere yazdıran Kaf-Kaf, teknik direktör Burhanettin Basatemür yönetiminde Play- Off kabusuna bu kez son vermeye kararlı.