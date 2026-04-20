Aliağa FK şükretti

TFF 2. Lig'de Play-Off'lara kalmayı garantileyen Aliağa Futbol Kulübü, deplasmanda konuk olduğu 68 Aksaray Belediyespor ile 1-1 berabere kaldı. Maça istediği gibi başlayamayan İzmir temsilcisi, 7. dakikada Muhammet Yeşil'in golüyle 1-0 geriye düştü. Müsabaka boyunca birçok pozisyona giren Aliağa FK, 78. dakikada Muammer Sarıkaya'nın golüyle durumu 1-1'e getirdi. Son dakikalarda 68 Aksaray Bld, İzmir ekibinin kalesini ara ara yoklasa da girdiği pozisyonlardan gol sesi çıkmadı. İzmir temsilcisi, Aksaray deplasmanından 1 puan ile ayrılarak puanını 69'a yükseltti ve haftayı 3. sırada tamamladı.