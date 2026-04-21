Aslan’ın Silva ısrarı

Süper Lig'in bitimine 4 hafta kala liderliğine devam eden Galatasaray, transfer çalışmalarına da devam ediyor. Sarıkırmızılılar, şampiyonluğa odaklanmak için transfer çalışmalarını geri planda bırakmak istese de Avrupa'da yaşanan gelişmeler sarıkırmızılıların elini çabuk tutması gerektiğini gösteriyor. Galatasaray'da geçen sezon takımdan ayrılan isimlerden biri olan Dries Mertens'in boşluğunu Gabriel Sara, Yunus Akgün ve İlkay Gündoğan ile istediği gibi dolduramayan sarı-kırmızılıların, yaz transfer döneminde bu bölgeye transfer yapmak istediği ifade edildi. Sarı-kırmızılılarda bu bölge için öne çıkan en büyük aday ise Manchester City forması giyen 31 yaşındaki Bernardo Silva. Manchester City'den ayrılacağı açıklanan Portekizli yıldız, uzun süredir Galatasaray'ın gündeminde yer alıyor. İngiliz ekibinden ayrılacak Bernardo Silva'nın adı yaz ve devre arası transfer döneminde de gündeme gelmiş ancak anlaşma sağlanamamıştı. Portekizli oyuncunun Galatasaray ile birlikte birçok talibi bulunuyor. Galatasaray, bu nedenle 31 yaşındaki futbolcu için elini çabuk tutmak istiyor.

GEÇ KALMAK İSTEMİYOR

İtalya'dan Juventus, İspanya'dan Barcelona, Portekiz'den Benfica ile birlikte Suudi Arabistan ve MLS ekipleri de Bernardo Silva ile ilgileniyor. Manchester City'ye vedası öncesi Silva'nın menajeri Jorge Mendes ile iletişime geçen Juventus, yıldız futbolcunun vedasının resmi olarak duyurulmasının ardından girişimlerine hız verdi. Bernardo Silva'ya takım içinde ve soyunma odasında mutlak liderlik rolünü teklif eden Juventus, 31 yaşındaki futbolcuyu bonuslar dahil 7 milyon euro ücret ve 3 yıllık kontrat ile ikna etmek istiyor. Galatasaray ise Dünya Kupası öncesi yeni takımını belirlemek isteyen Bernardo Silva'yı yüksek rakamlı bir sözleşmeyle ikna etmek istiyor. Sarı-kırmızılılar, Bernardo Silva'nın oyun aklı ve kalitesiyle büyük fark yaratacağına inanıyor. Sezon sonunda 9 yıllık Manchester City macerasını noktalayacak Portekizli, bu sezon İngiliz ekibinde 45 maçta 3 gol attı ve 5 asist yaptı.

NOA LANG İDDİASI

Galatasaray'ın Napoli'den satın alma opsiyonuyla kiraladığı Noa Lang için dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. İtalyan basınında yer alan haberlere göre, Hollandalı futbolcunun sezon sonunda Napoli'ye geri döneceği öne sürüldü. Sarı-kırmızılıların Noa Lang için 30 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu bulunuyor. Güncel piyasa değeri 25 milyon Euro olarak gösterilen Noa Lang'ın, bonservisinin bulunduğu Napoli ile sözleşmesi 2030 yılına kadar devam ediyor. Galatasaray'a devre arasında katılan 26 yaşındaki Noa Lang, sarı-kırmızılılarda 14 maçta 2 gol attı ve 2 asist yaptı.