CANLI İZLE | Ziraat Türkiye Kupası’nda Konyaspor - Fenerbahçe maçı!

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final maçında Konyaspor, Fenerbahçe'yi konuk edecek. Karşılaşma Konya Medaş Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak.

Müsabakada Ozan Ergün düdük çalacak. Ozan Ergün'ün yardımcılıklarını Murat Altan ile Mustafa Savranlar üstlenecek. VAR'da Erkan Engin, AVAR'da ise Hüseyin Aylak görev alacak.

Konyaspor ile Fenerbahçe arasındaki müsabaka ATV ekranlarından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak.

CANLI ANLATIM

İLK 11'LER

Konyaspor: Bahadır Han Güngördü, Uğurcan Yazğılı, Nagalo, Adil Demirbağ, Berkan Kutlu, Jevtovic, Bardhi, Melih İbrahimoğlu, Deniz Türüç, Diogo, Muleka.

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Levent Mercan, İsmail Yüksek, Kante, Guendouzi, Musaba, Kerem Aktürkoğlu, Cherif.