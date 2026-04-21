KSK’de Basatemür inançlı

Nesine 3. Lig 4. Grup'ta normal sezonu 3. sırada tamamlayarak, Play-Off ilk turunda Ayvalıkgücü Belediyespor ile eşleşen Karşıyaka'da teknik direktör Burhanettin Basatemür açıklamalarda bulundu. Takımı hedefe ulaştırmak için ellerinden geleni yapacaklarını belirten deneyimli teknik direktör Burhanettin Basatemür, beklentilerin farkında olduklarını belirtti. Hedefe giden yolda en büyük motivasyon kaynaklarının taraftarlarının sevgisi ve desteği olduğunu belirten Basatemür, "Bugüne kadar yaptıklarımız bizi buraya getirdi. Bundan sonra yapacaklarımız ise hedeflediğimiz yere getirecek" dedi.

BEKLENTİLERİN FARKINDAYIZ

Basatemür, "Bu hedefimizin gerçekleşmesi için elimizden gelen tüm çabayı ve gayreti göstereceğiz. Bu süreçte yüksek enerji ve doğru oyun, birinci önceliğimiz olacak. Taraftarımızın ve camiamızın da beklentilerinin farkındayız. En büyük motivasyon nedenimiz olan ve bizler için çok değerli olan taraftarımızı mutlu etmek bizim en büyük mutluluk kaynağımız olacaktır" diye konuştu.