Kupada heyecan sürüyor

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı bugün başlarken, Fenerbahçe deplasmanda Konyaspor ile karşı karşıya gelecek. MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 20.30'da başlayacak ve ATV'den ekranlara gelecek. Tek maç üzerinden oynanacak çeyrek final maçında kazanan takım, adını yarı finale yazdıracak. Kupada C Grubu'nda mücadele eden sarı-lacivertliler; Beşiktaş, Erzurumspor FK, Gaziantep FK, Kocaelispor, Çaykur Rizespor, Beyoğlu Yeni Çarşı ve Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü'nün yer aldığı grubu ikinci sırada tamamladı.

YARIN DA DEVAM EDECEK

Fenerbahçe'de bugün oynanacak mücadelede 2 isim forma giyemeyecek. Uzun süredir takımdan ayrı kalan Edson Alvarez'in yanı sıra Marco Asensio, Konyaspor mücadelesinde takımını yalnız bırakacak. Türkiye Kupası heyecanı yarın ve perşembe günü oynanacak maçlarla da devam edecek. Yarın Galatasaray sahasında Gençlerbirliği'ni 20.30'da konuk edecek. Perşembe günü ise Samsunspor, Trabzonspor ile karşılaşırken; Beşiktaş da Alanyaspor'u ağırlayacak. Eşleşmelere göre Konyaspor-Fenerbahçe maçının galibi, Beşiktaş-Alanyaspor karşılaşmasının kazananının ev sahipliğinde yarı finalde mücadele edecek. Galatasaray- Gençlerbirliği eşleşmesinin galibi ise Samsunspor-Trabzonspor maçının kazananını sahasında ağırlayacak.