Manisa kaderini çizecek

Trendyol 1'inci Lig'de evinde Serikspor'u 1-0 yenen Manisa Futbol Kulübü 3'te 3 yaparak bitime 2 hafta kala Play- Off umutlarını sürdürdü. Pendikspor, Vanspor (D) ve Serikspor galibiyetleriyle 52 puana ulaşıp 9'uncu sıraya yükselen siyah-beyazlıların 7'nci Bandırmaspor'la arasında 4 puan fark bulunuyor.

ÖNCE KEÇİÖREN, SONRA SAKARYA

Sıralamada 8'inci basamakta yer alan Keçiörengücü'nün de 2 puan gerisinde yer alan Manisa FK, kalan 2 haftada adeta kader maçlarına çıkacak. Bu hafta önce deplasmanda Keçiörengücü'ne konuk olacak siyah-beyazlılar, son hafta ise sahasında küme düşmesi kesinleşen Sakaryaspor'la karşı karşıya gelecek. Manisa ekibi, iki maçı da kazanırsa, Play-Off için rakiplerinin alacağı sonuçları bekleyecek.