Muğlaspor’dan sağduyu çağrısı

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta evinde Şanlıurfaspor'la golsüz berabere kalıp bitime 1 maç kala 69 puana yükselen ve 2'nci sıradaki yerini koruyan Muğlaspor'da yönetim maç sonu yaşanan gerginliklerle ilgili açıklamalarda bulundu.

Karşılaşma bitiminde Şanlıurfaspor'un sevinç yaşadığı anlarda tribünlerden sert tepkilerin gelmesinin ardından kurmaylar olayların üzüntü verici olduğunu ifade etti. Açıklamada, "Futbolun rekabet kadar saygı, anlayış ve sağduyu çerçevesinde yaşanması gerektiğine inanıyoruz. Bu doğrultuda yaşanan olumsuzlukları tasvip etmediğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız. Muğlaspor Kulübü olarak, misafirperverlik ilkesini her zaman ön planda tutan bir camia olduğumuzu vurgulamak isteriz. Yaşanan olaylardan dolayı Şanlıurfaspor başkanı ve yönetimine yönelik hoş olmayan davranıştan dolayı üzgünüz" ifadelerini kullandı.