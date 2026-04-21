Haberler Spor Rıza Kayaalp'in final maçı saat kaçta, hangi kanalda?

2026 Avrupa Güreş Şampiyonası Arnavutluk'un başkenti Tiran'da düzenlenirken nefesler Rıza Kayaalp için tutuldu. Grekoromen stil 130 kiloda finale yükselen milli güreşçimiz, 13. Avrupa şampiyonluğunu kazanarak tarihe geçmek için bugün maça çıkacak. Peki, Rıza Kayaalp final maçı saat kaçta? Rıza Kayaalp final maçını kiminle oynayacak? Rakibi kim? İşte merak edilen tüm detaylar...

Giriş Tarihi:

Kariyerinde 12 Avrupa Şampiyonluğu olan Rıza Kayaalp 13. şampiyonluk için bu akşam final maçına çıkacak. Tüm sorular Rıza Kayaalp'in rakibinin kim olduğu yönünde olurken bu sorunun cevabı sıklıkla araştırılıyor.

Milli sporcumuzun finaldeki rakibi Macar güreşçi Darius Atilla Vitek olurken Rıza Kayaalp'in bu akşamki finali kazanması durumunda efsanevi Rus güreşçi Alexander Karelin'in rekorunu kırarak Avrupa şampiyonluk sayısını 13'e yükseltecek ve bu alanda tek başına zirveye yerleşecek.

RIZA KAYAALP FİNAL MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Tiran'da düzenlenen şampiyonanın grekoromen stil final müsabakaları bugün saat 19.00'da başlayacak. Rıza Kayaalp'in 130 kilo final maçı, sıklet sıralamasına göre akşam seansının ilerleyen saatlerinde (tahminen 19.30 - 20.30 arası) gerçekleştirilecek.

Bu heyecan dolu tarihi anlar canlı yayınla TRT Spor ve TRT Spor Yıldız ekranlarında izleyicilerle buluşacak.

