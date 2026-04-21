Rıza Kayaalp'in final maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Kariyerinde 12 Avrupa Şampiyonluğu olan Rıza Kayaalp 13. şampiyonluk için bu akşam final maçına çıkacak. Tüm sorular Rıza Kayaalp'in rakibinin kim olduğu yönünde olurken bu sorunun cevabı sıklıkla araştırılıyor.
Milli sporcumuzun finaldeki rakibi Macar güreşçi Darius Atilla Vitek olurken Rıza Kayaalp'in bu akşamki finali kazanması durumunda efsanevi Rus güreşçi Alexander Karelin'in rekorunu kırarak Avrupa şampiyonluk sayısını 13'e yükseltecek ve bu alanda tek başına zirveye yerleşecek.
RIZA KAYAALP FİNAL MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Tiran'da düzenlenen şampiyonanın grekoromen stil final müsabakaları bugün saat 19.00'da başlayacak. Rıza Kayaalp'in 130 kilo final maçı, sıklet sıralamasına göre akşam seansının ilerleyen saatlerinde (tahminen 19.30 - 20.30 arası) gerçekleştirilecek.
Bu heyecan dolu tarihi anlar canlı yayınla TRT Spor ve TRT Spor Yıldız ekranlarında izleyicilerle buluşacak.