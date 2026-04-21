  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler Spor ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI MAÇ TAKVİMİ | Çeyrek final maçları ne zaman? Ziraat Türkiye Kupası maç fikstürü nasıl?

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI MAÇ TAKVİMİ | Çeyrek final maçları ne zaman? Ziraat Türkiye Kupası maç fikstürü nasıl?

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final eşleşmelerinin gerçekleşmesiyle birlikte futbolseverler gözlerini maç tarihlerine çevirdi. 2026 Türkiye Kupası’nda son sekiz takımın karşı karşıya geleceği çeyrek final karşılaşmalarının tarihleri belli oldu. “Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçları hangi tarihte?” sorusu en sık merak edilen sorular arasında yer aldı. İşte 2026 Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final karşılaşmalarının fikstürü...

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi:

Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi açıklamasına göre 2026 Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final karşılaşmaları tek maç eleme usulüyle 21, 22 ve 23 Nisan 2026 tarihlerinde oynanacak; kritik mücadeleler üç güne yayılan bu programda futbolseverlerle buluşarak yarı finale yükselen takımları belirleyecek.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre kupada çeyrek final programı şöyle:

21 NİSAN SALI

20.30 TÜMOSAN Konyaspor-Fenerbahçe (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

22 NİSAN ÇARŞAMBA

20.30 Galatasaray-Natura Dünyası Gençlerbirliği (RAMS Park)

23 NİSAN PERŞEMBE

18.45 Samsunspor-Trabzonspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

20.45 Beşiktaş-Corendon Alanyaspor (Tüpraş)

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA