ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI MAÇ TAKVİMİ | Çeyrek final maçları ne zaman? Ziraat Türkiye Kupası maç fikstürü nasıl?

Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi açıklamasına göre 2026 Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final karşılaşmaları tek maç eleme usulüyle 21, 22 ve 23 Nisan 2026 tarihlerinde oynanacak; kritik mücadeleler üç güne yayılan bu programda futbolseverlerle buluşarak yarı finale yükselen takımları belirleyecek.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre kupada çeyrek final programı şöyle:
21 NİSAN SALI
20.30 TÜMOSAN Konyaspor-Fenerbahçe (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
22 NİSAN ÇARŞAMBA
20.30 Galatasaray-Natura Dünyası Gençlerbirliği (RAMS Park)
23 NİSAN PERŞEMBE
18.45 Samsunspor-Trabzonspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)
20.45 Beşiktaş-Corendon Alanyaspor (Tüpraş)