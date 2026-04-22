ALEJANDRO GRIMALDO KİMDİR? Alejandro Grimaldo Beşiktaş'a mı geliyor? Grimaldo kaç yaşında ve hangi pozisyonda oynuyor?

Alejandro Grimaldo'nun Beşiktaş'a transfer olabileceğine dair iddialar, yaz transfer dönemi yaklaşırken gündemde yer buldu.
Sol bek bölgesine takviye yapmak isteyen siyah-beyazlıların, deneyimli ve Avrupa tecrübesi yüksek bir oyuncu aradığı ve bu kapsamda Grimaldo'nun isminin öne çıktığı ifade ediliyor. Bu haberler taraftarlar arasında heyecan yaratsa da, şu ana kadar ne Beşiktaş kulübünden ne de futbolcunun temsilcilerinden resmi bir doğrulama gelmiş değil. Transfer sürecine dair gelişmelerin önümüzdeki günlerde netleşmesi beklenirken, Grimaldo'nun Süper Lig'e gelip gelmeyeceği merakla takip ediliyor.
GRIMALDO BEŞİKTAŞ'A MI GELİYOR?
Sky Sport'ta yer alan ve muhabir Sacha Tavolieri'nin haberine göre, Beşiktaş'ın Bayer Leverkusen forması giyen Alejandro Grimaldo transferinde önemli ilerleme kaydettiği öne sürüldü. Haberde, siyah-beyazlıların sportif direktörünün İspanyol sol bek ile doğrudan görüşme gerçekleştirdiği ve tarafların kontrat şartlarında büyük ölçüde anlaşmaya vardığı iddia edildi.
Beşiktaş'ın sunduğu sportif proje ve Grimaldo'ya takım içindeki rolün detaylı şekilde anlatılmasının, deneyimli oyuncu üzerinde olumlu bir etki bıraktığı belirtilirken, İspanyol futbolcunun İstanbul'a gelme fikrine sıcak baktığı ifade edildi. Ancak şu ana kadar kulüplerden resmi bir açıklama yapılmış değil.
ALEJANDRO GRIMALDO KİMDİR?
Alejandro "Álex" Grimaldo García, 20 Eylül 1995 doğumlu İspanyol futbolcudur. Bundesliga ekiplerinden Bayer Leverkusen ve İspanya Milli Takımı'nda forma giymektedir. Asıl mevkisi sol bek olan Grimaldo, modern futbolun hücuma katkı veren kanat bek profillerinden biridir.
Futbol kariyerine FC Barcelona altyapısında başlayan oyuncu, 2011 yılında henüz 15 yaşındayken Barcelona B takımıyla profesyonel seviyede sahaya çıkarak dikkat çekti. Bu performansı, o dönemde Segunda División'da forma giyen en genç oyunculardan biri olmasını sağladı.
2015 yılında SL Benfica ile sözleşme imzalayan Grimaldo, burada uzun yıllar boyunca hem Portekiz Ligi'nde hem de Avrupa kupalarında istikrarlı bir performans sergiledi. 2023 yazında ise Almanya'ya transfer olarak Bayer Leverkusen'e katıldı.
Leverkusen'de kısa sürede önemli bir rol üstlenen İspanyol sol bek, özellikle serbest vuruşlardaki etkinliği, asist katkısı ve oyun kurulumundaki kalitesiyle öne çıktı. 2023-24 sezonunda takımının Bundesliga şampiyonluğunda da pay sahibi oldu.