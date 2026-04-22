ALEJANDRO GRIMALDO KİMDİR? Alejandro Grimaldo Beşiktaş'a mı geliyor? Grimaldo kaç yaşında ve hangi pozisyonda oynuyor?

Futbol kariyerine FC Barcelona altyapısında başlayan oyuncu, 2011 yılında henüz 15 yaşındayken Barcelona B takımıyla profesyonel seviyede sahaya çıkarak dikkat çekti. Bu performansı, o dönemde Segunda División'da forma giyen en genç oyunculardan biri olmasını sağladı.

Alejandro "Álex" Grimaldo García, 20 Eylül 1995 doğumlu İspanyol futbolcudur. Bundesliga ekiplerinden Bayer Leverkusen ve İspanya Milli Takımı'nda forma giymektedir. Asıl mevkisi sol bek olan Grimaldo, modern futbolun hücuma katkı veren kanat bek profillerinden biridir.

2015 yılında SL Benfica ile sözleşme imzalayan Grimaldo, burada uzun yıllar boyunca hem Portekiz Ligi'nde hem de Avrupa kupalarında istikrarlı bir performans sergiledi. 2023 yazında ise Almanya'ya transfer olarak Bayer Leverkusen'e katıldı.

Leverkusen'de kısa sürede önemli bir rol üstlenen İspanyol sol bek, özellikle serbest vuruşlardaki etkinliği, asist katkısı ve oyun kurulumundaki kalitesiyle öne çıktı. 2023-24 sezonunda takımının Bundesliga şampiyonluğunda da pay sahibi oldu.