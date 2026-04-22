CANLI İZLE| Galatasaray-Gençlerbirliği maçı!

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Natura Dünyası Gençlerbirliği'ni konuk ediyor.
ATV ekranlarında yayınlanan müsabaka, RAMS Park'ta oynanıyor. Karşılaşmada Oğuzhan Aksu düdük çalacak. Sarı-kırmızılı ekip, Türkiye Kupası'nda A Grubu'nu 12 puanla en üst sırada tamamladı.
Başkent temsilcisi ise B Grubu'nu 10 puanla üçüncü sırada bitirerek, çeyrek finalde Galatasaray'ın rakibi oldu.
İŞTE 11'LER
Galatasaray XI: Günay, Boey, Singo, Kaan, Eren, Lemina, Nhaga, Ahmed, Sane, Lang, Icardi
Gençlerbirliği XI: Erhan, Fıratcan, Goutas, Thalisson, Abdürrahim, Samed, Diabate, Oğulcan, Cihan, Metehan, Traore.
