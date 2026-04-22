“En büyük aday biziz”

Trendyol 1. Lig'de Play- Off'u garantileyen Bodrum Futbol Kulübü'nde attığı 14 golle yıldızlaşan Ali Habeşoğlu, takımı ve kendi performansı ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Yeşil-beyazlılar olarak hedeflerinin Süper Lig olduğunu söyleyen 21 yaşındaki genç forvet, "Bu kulübü ait olduğu lige taşıyacağız. Hem benim gibi genç oyunculara sahibiz, hem de çok tecrübeli oyuncular kadromuzda bulunuyor. Son haftalarda yakaladığımız çıkışı Play-Off'ta da gösterirsek Süper Lig'e çıkmanın en büyük adayı biziz" ifadelerini kullandı. Kendi performansıyla ilgili görüşlerini de belirten Ali Habeşoğlu, "14 değil de daha fazla gol atabilirdim. Alışma sürecimden dolayı daha az gözüküyor olabilir. Burhan Eşer hocam kampta ilk idmanda bana güvendiğini gösterdi, beni oynatacağını söyledi. Hatta ilk resmi karşılaşmada da bana şans verdi" diye konuştu.