Galatasaray'da ayrılık rüzgarı! Icardi’nin yeni takımı belli oldu

Galatasaray'da geleceği merak konusu olan Mauro Icardi için belirsizlik devam ediyor. Sezon sonunda sarı-kırmızılılarla sözleşmesi bitecek olan Arjantinli forvetin kariyerine hangi takımda devam edeceği şimdiden gündemin en önemli başlıklarından biri haline geldi.
Son olarak Gençlerbirliği karşısında kaydettiği golle formda olduğunu gösteren yıldız oyuncunun vereceği karar büyük bir ilgiyle takip ediliyor.
RIVER PLATE İDDİASI GÜÇLENİYOR
Arjantinli gazeteci, Mauro Icardi'nin geleceğiyle ilgili dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Yıldız golcünün çocukluk kulübü Newell's Old Boys'a duyduğu bağlılığın bilindiğini ancak mevcut tabloya bakıldığında River Plate seçeneğinin daha ağır bastığını dile getirdi.
Ayrıca, Icardi'nin geçmişte River Plate'in evi olan Monumental Stadyumu'na dair paylaşımlar yaptığını ve bunun olası bir transferin işareti olarak yorumlanabileceğini söyledi.
"Newell's Old Boys sevgisi herkesçe biliniyor. Ancak bugün gelinen noktada Mauro'nun River Plate'e daha yakın olduğunu gösteren gelişmeler var. Birkaç yıl önce Monumental'in fotoğraflarını paylaşması da buraya bir gün gelebileceğinin sinyali olarak görülmüştü."
Arjantinli gazetecinin aktardığı bilgilere göre River Plate, Mauro Icardi'yi uzun süredir transfer listesinde tutuyor. İddiaya göre 2026 yılının başlarında, Galatasaray ile sözleşmesinin sona ermesine altı ay kala Arjantin ekibi oyuncu için ilk resmi temasları kurdu.
"Mauro Icardi, River Plate yönetiminin uzun zamandır takip ettiği isimlerden biri. 2026'nın başlarında, Galatasaray ile kontratının bitimine 6 ay kala transfer süreciyle ilgili görüşme gerçekleştirildi."
HOCA ÇOK İSTİYOR
River Plate tarafında teknik direktör Eduardo Coudet'in de Mauro Icardi transferine olumlu yaklaştığı belirtiliyor.