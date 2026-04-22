Galatasaray'da ayrılık rüzgarı! Icardi'nin yeni takımı belli oldu Galatasaray'da sözleşmesi sona eren Icardi'nin geleceği hala netlik kazanmış değil. Arjantinli golcünün River Plate'e transfer olma ihtimalinin daha güçlü olduğu öne sürülüyor.









Galatasaray'da geleceği merak konusu olan Mauro Icardi için belirsizlik devam ediyor. Sezon sonunda sarı-kırmızılılarla sözleşmesi bitecek olan Arjantinli forvetin kariyerine hangi takımda devam edeceği şimdiden gündemin en önemli başlıklarından biri haline geldi. Son olarak Gençlerbirliği karşısında kaydettiği golle formda olduğunu gösteren yıldız oyuncunun vereceği karar büyük bir ilgiyle takip ediliyor.

RIVER PLATE İDDİASI GÜÇLENİYOR

Arjantinli gazeteci, Mauro Icardi'nin geleceğiyle ilgili dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Yıldız golcünün çocukluk kulübü Newell's Old Boys'a duyduğu bağlılığın bilindiğini ancak mevcut tabloya bakıldığında River Plate seçeneğinin daha ağır bastığını dile getirdi. Ayrıca, Icardi'nin geçmişte River Plate'in evi olan Monumental Stadyumu'na dair paylaşımlar yaptığını ve bunun olası bir transferin işareti olarak yorumlanabileceğini söyledi.