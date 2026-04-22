G.Saray evinde G.Birliği önünde

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde bugün Gençlerbirliği'ni konuk edecek. RAMS Park'taki müsabaka saat 20.30'da başlayacak ve kritik randevu ATV'den ekranlara gelecek. Sarı-kırmızılı ekip, Türkiye Kupası'nda A Grubu'nu 12 puanla en üst sırada tamamladı. Başkent temsilcisi ise B Grubu'nu 10 puanla üçüncü sırada bitirerek, çeyrek finalde Galatasaray'ın rakibi oldu. Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk'un, pazar günü oynanacak ve şampiyonluk yarışını etkileyecek Fenerbahçe derbisi öncesinde Gençlerbirliği karşısında daha az süre bulan oyunculara şans verme ihtimali bulunuyor.

13 MAÇTIR KAYBETMİYOR

Sarı-kırmızılılar, RAMS Park'ta rakiplerini konuk ettiği son 13 resmi müsabakada mağlubiyet yaşamadı. Sahasında son olarak 25 Kasım 2025 tarihinde UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Belçika temsilcisi Union Saint- Gilloise'ya 1-0 yenilen Galatasaray, sonrasında RAMS Park'ta 8 Süper Lig, 3 Şampiyonlar Ligi ve 2 Türkiye Kupası maçına çıktı. Sarı-kırmızılı ekip, bu maçlarda 10 galibiyet ve 3 beraberlik yaşadı.