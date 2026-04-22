Kayaalp’ten tarihi şampiyonluk

2026 Avrupa Güreş Şampiyonası'nın grekoromen stil 130 kiloda milli sporcu Rıza Kayaalp, final maçında Dariusz Vitek karşısına çıktı. Arnavutluk'un başkenti Tiran'da yer alan Feti Borova Spor Salonu'nda gerçekleştirilen mücadelede rakibini puanla alt eden Kayaalp, Avrupa şampiyonu oldu. Milli güreşçi bu zaferiyle 13. kez Avrupa şampiyonu oldu ve 12 şampiyonluğu bulunan Rus efsane Aleksandr Karelin'i geride bıraktı. Avrupa şampiyonalarına

damga vurun milli güreşçi; 2010, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2021, 2022 ve 2023 yıllarında altın, 2011 ve 2024'te ise gümüş madalyanın sahibi olmuştu.

BAŞKAN ERDOĞAN TEBRİK ETTİ

Kayaalp'i maçın ardından ilk tebrik eden Başkan Recep Tayyip Erdoğan oldu. Milli güreşçiyi telefon ile arayan Erdoğan, tarihi başarısı için Kayaalp'i tebrik etti. Kayaalp ise Erdoğan'a verdiği sözü tuttuğu için mutlu olduğunu dile getirdi. 63 kiloda mücadele eden Kerem, üçüncülük maçında Gürcü Pridon Abuladze ile karşılaştı. Müsabakayı 6-2 kazanan geçen yılın Avrupa şampiyonu Kerem, bronz madalya aldı. 87 kiloda Doğan Kaya ise rakibine yenilerek 5. oldu. 67 kiloda Murat Fırat, yarı finalde Ukraynalı Oleksandr Hrushyn'ı 4-0 yenerek finale yükseldi. Fırat, altın madalya için Azerbaycanlı Hasrat Jafarov ile karşılaşacak. Cengiz Arslan ise 72 kilo grekoromen yarı finalinde Gürcü Luri Lomadze'ye 3-2 yenildi. Arslan, bronz madalya için mücadele edecek.