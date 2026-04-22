KSK kenetlendi

TFF 3'üncü Lig'de üst üstü üçüncü kez Play-Off'a kalan Karşıyaka'da cuma günü Ayvalıkgücü Belediyespor'la oynanacak ilk maç öncesi camia seferber oldu. Yeşil-kırmızılı yönetim, 1912 Karşıyaka Derneği koordinesinde şampiyonluk primi kampanyası başlatırken, eski başkanlar takıma peşinat ve maaş ödemeleri için destek oldu. İlçede caddeler ve balkonlar esnaf ve Karşıyakalılar tarafından bayraklarla donatılmaya başlandı. Karşıyakalılar, bayrak kampanyasına belediyenin de öncülük etmesini, ilçedeki bütün okullara da bayrak asılmasını talep etti. Öte yandan futbol takımına eski başkanların katkısıyla peşinat taksitleri ve teknik heyete de maaş ödemeleri yapıldı. Yeşil-kırmızılılarda bu sezon futbola büyük destek veren eski başkanlar Azat Yeşil ve Cenk Karace'nin yanı sıra eski yöneticilerden Yücel Yetik'in mali katkısıyla Play-Off öncesi takıma 5 milyon Türk lirası ödendi. Yeşilkırmızılı takım, Azat Yeşil ve futbol şube yönetimi Ayvalıkgücü randevusu öncesinde akşam yemeğinde de bir araya geldi.

100 BİN DOLAR'LIK DEV PRİM

Basketbol Süper Ligi'nde tutunma yarışı veren basketbol takımına ise Folkart Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak'tan yine destek geldi. Önceki yıllarda yeşil-kırmızılılara kritik mali katkılar veren, ay başında basketbol takımı oyuncularının maaş ödemeleri için kulübe büyük destek sağlayan Folkart, Basketbol Süper Ligi'nde düşme hattından kurtulma yarışında çok önemli galibiyetler alan kulübü yalnız bırakmadı. Folkart, Kaf-Kaf'a 5 milyon Türk lirası tutarında mali destek sağlarken, Başkan Aygün Cicibaş ve basketbol takımı oyuncuları, yönetim kurulu başkanı Mesut Sancak'a teşekkür ziyaretinde bulundu. Son Bahçeşehir Koleji galibiyeti için takıma 30 bin dolar prim veren Mesut Sancak'ın, ligde kalma primini de 100 bin dolar olarak açıkladığı duyuruldu.

YÖNETİMDEN TEŞEKKÜR

Karşıyaka yönetimi, kulübe destek veren Folkart'a yapılan ziyaretin ardından şu açıklamayı yaptı: "Folkart, önemli bir sorumluluk üstlenerek 5 mil- yon Türk lirası tutarında kıymetli bir destek sağlamıştır. Başkanımız Sayın Aygün Cicibaş, ziyarette yaptığı açıklamada şu ifadelere yer vermiştir: 'Folkart'ın kıymetli desteği sayesinde sporcularımıza yapılması gereken ödemeler maç öncesinde ivedilikle yerine getirilmiştir. Sağlanan bu katkı, takımımızın moral ve motivasyonuna önemli ölçüde yansımış, sahada elde edilen galibiyetin en değerli unsurlarından biri olmuştur. Zor günlerimizde yanımızda olan Folkart ailesine, Karşıyaka camiası ve taraftarlarımız adına içten teşekkürlerimizi ve şükranlarımızı sunuyoruz."

STATTA HAREKETLİLİK

Karşıyaka'da yapımını İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin üstlendiği stat projesinde faaliyetler başladı. Gençlik ve Spor Bakanlığı'yla yapılan protokolle birlikte yıllardır beklenen stadın inşaatını alan İzmir Büyükşehir Belediyesi, yıkılan eski İlçe Stadı'nın arazisinde temizlik çalışmalarına başladı. Ardından stadyum arazisinin etrafı çevrilip zemin etüdü yapılacak. Öte yandan araçlarını stat arazisine parkeden çevre sakinlerinden arabalarını çekmeleri istendi.