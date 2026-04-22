Osimhen’e R.Madrid ilgisi

Galatasaray forması giyen Victor Osimhen ile ilgili transfer iddiaları gündeme gelmeye devam ederken, Nijeryalı yıldız için devreye giren son takımın İspanyol devi Real Madrid olduğu öne sürüldü.

Real Madrid'in, Kylian Mbappe'yi doğal pozisyonu olan sağ tarafta kullanmak ve saf bir 9 numara transferi yapmak istediği, bu doğrultuda Victor Osimhen isminin ön plana çıktığı kaydedildi. İspanyol devi için 27 yaşındaki futbolcunun transferinde en büyük zorluğun Galatasaray'ın bonservis beklentisi olduğu belirtilirken, sarı-kırmızılıların golcü futbolcusu için 100 milyon Euro'nun altında bir bonservisle pazarlıklara başlama niyetinin olmadığı yazıldı. Galatasaray forması altında bu sezon 29 maçta süre bulan Victor Osimhen, 19 gol attı ve 7 asist yaptı.