Trabzonspor’dan çifte bomba geldi

Yeni sezon transfer çalışmalarına hız veren Trabzonspor için sürpriz iki iddia geldi. Bordo- Mavililer, Genoa'nın Ukraynalı orta saha oyuncusu Ruslan Malinovskyi ve Köln altyapısında forma giyen Thierry Karadeniz'i kadrosuna kattı.

Trabzonspor'un, Genoa ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 32 yaşındaki futbolcuya 3 yıllık sözleşme teklif ettiği belirtildi. Karadeniz ekibinin Malinovskyi ile yaptığı görüşmelerde son aşamaya geldiği kaydedildi. Trabzonspor, Almanya'da, Köln U19 Takımı'nın formasını giyen 17 yaşındaki Thierry Karadeniz'i 5 yıllığına kadrosuna kattı. 22 Haziran 2008'de Almanya'da Afrikalı bir anne ve Türk asıllı bir babanın oğlu olarak dünyaya gelen 17 yaşındaki hücum oyuncusu, birçok Türk kulübünün takibi altındaydı. Asıl mevkisi sol kanat olan Thierry Karadeniz, sağ kanat ve hücum hattının farklı bölgelerinde de görev yapabilmekte.