Beşiktaş – Alanyaspor maçını canlı izle!

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Beşiktaş ile Alanyaspor karşı karşıya gelecek. Müsabaka Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak.
Mücadelede Cihan Aydın düdük çalacak. Cihan Aydın'ın yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ile Samet Çavuş üstlenecek.
Beşiktaş ile Alanyaspor arasındaki müsabaka saat 20.45'te başlayacak.
MAÇIN CANLI ANLATIMI İÇİN TIKLAYINIZ
İLK 11'LER
Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Murillo, Agbadou, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz, Ndidi, Orkun Kökçü, Olaitan, Cerny, El Bilal Toure, Oh.
Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Fatih Aksoy, Ümit Akdağ, Lima, Ruan, Janvier, Maestro, İbrahim Kaya, Güven Yalçın, Ui-jo.
CANLI YAYIN