Galatasaray’a soğuk duş

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Finali'nde Galatasaray sahasında Gençlerbirliği'ne mağlup olarak elendi. Kırmızı-siyahlılar ise adını yarı finale yazdırdı. Başkent ekibinin rakibi bugün oynanacak Samsunspor- Trabzonspor maçının galibi olacak. 31. dakikada sağ kanattan Sane'nin ortasında Gençlerbirliği savunması topu uzaklaştıramadı. Seken meşin yuvarlağı önünde bulan Icardi'nin şutu üstten auta gitti. 41'de organize gelişen Galatasaray atağında top son olarak Ahmed'in önünde kaldı. Bu futbolcunun şutu üstten oyun alanını terk etti. 51'de ani gelişen Gençlerbirliği atağında Traore'nin pasında Metehan şutunu çekti, kaleci Günay'ın ayağıyla çıkardığı top üst direkten döndü. Seken meşin yuvarlağı önünde bulan Fıratcan fileleri havalandırdı: 0-1.

NEFESLERİ KESEN MÜCADELE

53'te sağ kanattan Cihan'ın ortasında Oğulcan'ın kafa vuruşunu kaleci Günay çıkardı. 54'te hızlı atağa kalkan Galatasaray'da İcardi'nin derinlemesine pasında Ahmed şututnu çekti, kaleci Erhan güçlükle çeldi. 72'de Nhaga'nın şutunda kaleci Erhan çeldi, seken topu Singo ağlara yolladı. Ancak gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. 79'da Yunus'un sağ kanattan ortasında Icardi kafayı vurdu, kaleci Erhan son anda topu çıkardı. 83'te Samed kroneri kullandı, kaleci Günay'ın sektirdiği topu Traore ağlara yolladı: 0-2. 90+3'te Fıratcan'ın büyük hatasında araya giren Osimhen 2'ye 1 pozisyonda Barış Alper'e çıkardı. Bu oyuncunun şutunda kaleci Erhan mutlak golü önledi. 90+7'de Barış Alper seri çalımlarla kaleye sokulup şutunu çekti. Kaleci Erhan mutlak golü önledi. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Gençlerbirliği 2-0 kazandı.

OSİMHEN 35 GÜN SONRA SAHADA

Galatasaray'ın Nijeryalı santrforu Victor Osimhen, 35 gün sonra formasına kavuştu. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde İngiltere temsilcisi Liverpool ile 18 Mart tarihinde oynanan karşılaşmada kolu kırılan ve sakatlığı sebebiyle bir süre maçlara çıkamayan Osimhen, 35 gün sonra sahaya çıktı. Okan Buruk, maça kulübede başlayan golcü oyuncuyu 78. dakikada sahaya sürdü. Taraftarlar, Nijeryalı futbolcu sahaya çıkarken büyük bir destek verdi.