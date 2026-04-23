Galatasaray'da Günay Güvenç'e soğuk duş: Gözyaşlarını tutamadı

ATV ekranlarında naklen yayınlanan Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı Galatasaray-Gençlerbirliği maçıyla devam etti.
TURU ATLAYAN G.BİRLİĞİ
Kupada yarı finale yükselen taraf, ikinci yarıda Fıratcan ve Traroe'nin golleriyle 2-0 kazanan Gençlerbirliği oldu.
RAMS Park'ta oynanan kritik müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.
OSIMHEN 35 GÜN SONRA SAHADA
Galatasaray'ın Nijeryalı santrforu Victor Osimhen, 35 günlük sakatlığının ardından sahalara geri döndü ve 77. oyuna dahil oldu.
Öte yandan zorlu karşılaşmanın son bölümünde dikkat çeken anlar yaşandı.
GÜNAY'A BÜYÜK TEPKİ
Galatasaray'ın deneyimli file bekçisi Günay Güvenç, 2. golde yaptığı hatanın ardından tribünler tarafından ıslıklandı.
Maçın son anlarında tribünler tarafından tepkilere maruz kalan Günay, son düdüğün ardından ise duygusal anlar yaşadı.
HÜNGÜR HÜNGÜR AĞLADI
34 yaşındaki eldiven maç bitiminde gözyaşlarına hakim olamadı ve hüngür hüngür ağladı.
Takım arkadaşları tarafından teselli edilen Günay Güvenç'e daha sonrasında tribünler tarafında da çağırılarak destek verildi.