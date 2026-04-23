İlkay 3. kez baba oldu

Galatasaray futbolcusu İlkay Gündoğan, üçüncü kez baba olmanın mutluluğunu yaşıyor. 2022 yılında İtalyan model ve oyuncuvSara Arfaoui ile nikah masasına oturan İlkay'ın ilk çocuğu 2023'te oğulları Kais olmuştu. İkili, 2025'te ise kızları Ella'yı kucaklarına almıştı. Gündoğan çifti, geçtiğimiz yıl üçüncü bebek müjdesini vermişti.

Ünlü çift, üçüncü bebeklerine kavuştu ve yeni doğan oğullarına "Kian" adını verdi. Galatasaray Kulübü, güzel haberi sosyal medya hesabından şu ifadelerle duyurdu: "Futbol A Takımı oyuncularımızdan İlkay Gündoğan ve değerli eşi Sara Gündoğan'ın bir erkek çocuğu dünyaya geldi. İlkay ve eşini tebrik ediyor; yeni doğan bebekleri Kian'a uzun, sağlıklı ve mutlu bir ömür diliyoruz!"