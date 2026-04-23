Kupa heyecanı atv’de

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı bugün oynanacak iki maçla devam edecek. Trabzonspor, deplasmanda Samsunspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 18.45'te başlayacak.

Kupaya 4. Tur'dan başlayan bordomavililer, Vanspor FK'yı eleyerek grup aşamasına kaldı. Beşiktaş ise saat 20.45'te sahasında Alanyaspor ile taraftarı önünde karşılaşacak. Sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Kartal Kayra Yılmaz, bu müsabakada takımını yalnız bırakacak. Kupaya grup aşamasından dahil olan siyah-beyazlılar, 3 galibiyet ve 1 beraberlik sonucu topladığı 10 puanla grup lideri olarak çeyrek finale yükseldi.