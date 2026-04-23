Merkezefendi’nin konuğu Galatasaray

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde son haftalara ilk kez Avrupa kupalarına katılma ümidiyle giren Merkezefendi Belediyesi Basket bugün erteleme maçında Galatasaray'ı ağırlayacak. Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Ligde Galatasaray 26 maçta 15 galibiyetle Play-Off biletini alırken, Denizli temsilcisinin 10 galibiyeti bulunuyor. İki takım arasında 11 Nisan'da oynanması gereken karşılaşma Galatasaray'ın Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde Tenerife'yle oynadığı çeyrek final serisi nedeniyle ertelenmişti. Denizli temsilcisinde yönetim kritik mücadelede tüm basketbol severleri salona davet etti.