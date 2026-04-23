Murat Fırat’dan gümüş madalya

Arnavutluk'ta düzenlenen 2026 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Murat Fırat, gümüş madalya aldı. Başkent Tiran'daki organizasyonun üçüncü gününde Murat Fırat, grekoromen stil 67 kilo finalinde Azerbaycanlı Hasrat Jafarov ile karşılaştı. İlk yarıyı 5-0 geride tamamlayan Murat, 5-5'lik eşitliği yakalasa da minderden 7-5 mağlup ayrıldı. Jafarov üst üste dördüncü kez Avrupa şampiyonu olurken, Murat gümüş madalya aldı. 72 kiloda ise milli güreşçimiz Cengiz Arslan üçüncülük maçında Hırvat Pavel Puklavec'i 7-6 yenerek bronz madalya kazandı. Evin Demirhan Yavuz ve Nesrin Baş, finale çıktı. Evin, finalde son Avrupa şampiyonu Ukraynalı Oksana Livach ile karşılaşacak. Nesrin ise son Avrupa şampiyonu Alina Shauchuk ile mücadele edecek. Tuba Demir ise üçüncülük mücadelesi verecek.