Gözler sezonun derbisinde: Ligin en golcü iki takımı karşı karşıya

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe, pazar günü saat 20.00'de RAMS Park'ta karşılaşacak. Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren bu müsabaka ligin en golcü takımların mücadelesine sahne olacak.

Ligde geride kalan 30 haftada sarı-kırmızılılar, 69 kez rakip fileleri havalandırmayı başardı ve bu alanda da ilk sırada bulunuyor. Sarı-lacivertliler de 68 defa gol sevinci yaşarken, ligin en golcü ikinci takımı olarak yer alıyor.