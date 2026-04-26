Aliağa Futbol’a evinde soğuk duş

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta normal sezonun son haftasında Aliağa Futbol, evinde konuk ettiği şampiyonluğu garantileyen Bursaspor'a 5-0 mağlup oldu. Yeşilbeyazlılar, 9 ve 12. dakikalarda Ertuğrul Fırat'ın golleriyle 2-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla tamamlandı. 57'de İlhan Depe'nin asistinde Hakkı Türker farkı 3'e çıkardı. 73'te İlhan Depe skoru 4-0 yapan golü attı. 81'de Baran Başyiğit'in golüyle, Aliağa ağları 5. kez sarsıldı. İzmir ekibi bu skorlu sezonu 4. sırada bitirdi ve 3. basamaktaki Muşspor ile eşleşti. Çift maç eleme usulüne göre oynanacak Play-Off ilk turunda Aliağa ekibi, Muş'u elerse, Mardinspor-Kahramanmaraş İstiklalspor'un tur atlayanı ile 1. Lig'e çıkmak için final oynayacak.