Altay Başkanı Sinan Kanlı’dan veda sinyali

TFF 3'üncü Lig ekiplerinden Altay'da 11 Mayıs'ta yapılacak olağanüstü genel kurul öncesi başkan Sinan Kanlı, katıldığı bir televizyon programında başkanlığa yeniden aday olmayı düşünmediğini dile getirdi. Bu sezon FIFA'dan kulübe 10 dava dosyası geldiğini ve -6'şar puandan -60 puan silme cezasıyla karşı karşıya kaldıklarını belirten Sinan Kanlı, sadece eski Polonyalı kalecileri Stachowiak'ı ikna edemeyerek -6 puan silme cezası aldıklarını söyledi. Koltuk sevdalısı olmadığını dile getiren başkan Kanlı, "Kümede kalmamız büyük bir başarı. Buradaki görevimiz bitti. Şu an için adaylık düşüncemiz söz konusu değil" dedi.