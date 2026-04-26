Balıkesirspor avantajı kaptı

TFF Üçüncü Lig 4'üncü Grup Play-Off 1'inci Tur ilk maçında konuk ettiği Eskişehirspor'u 2-1 mağlup eden Balıkesirspor, 28 Nisan Salı günü deplasmanda çıkacağı rövanş mücadelesi öncesi avantajı eline aldı. Normal sezonu 2'nci sırada tamamlayan rakibi karşısında 8'inci dakikada Ahmet Necat Aydın, 14'üncü dakikada ise Akın Arıcan'ın ayağından bulduğu gollerle 2-0 öne geçen kırmızı-beyazlılar, ikinci devrede kalesinde 1 gol görmesine rağmen 90 dakikadan zaferle ayrılarak alkış topladı ve rövanş öncesi umutlandı.