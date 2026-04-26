Düğüm rövanşta çözülecek

3.lig 4'üncü Grup'taki play-off ilk maçında Karşıyaka ile Ayvalıkgücü Balıkesir'de 0-0 berabere kaldı. İki takım arasında tur atlayan takım, Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda 28 Nisan Salı günü saat 20.00'de oynayacağı rövanş maçında belli olacak. 90 dakika sonunda kazanan takım tur atlayacak. Normal sürede eşitlik bozulmazsa yoluna devam edecek takımı 15'er dakikalık iki uzatma bölümü ve gerekirse seri penaltı atışları belirleyecek. Tur atlayan takım Balıkesirspor- Eskişehirspor eşleşmesinin galibiyle rakip olacak. Eşleşmenin ilk maçını 2-1 kazanan Balıkesirspor avantajı eline geçirdi.

BİLETLER SATIŞA ÇIKTI

Karşıyaka SK-Ayvalıkgücü Belediyespor'un Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda oynayacağı rövanş maçında VIP B tribün biletleri 1250 TL'den satılacak. Numaralı tribün biletleri 300 TL, deplasman tribün bilet fiyatı ise 130 TL olarak belirlendi. Karşıyaka'da yönetim ve taraftarlar, Ayvalıkgücü'yle oynanan ilk maçta ilk yarının uzatma anlarında Mücahit'e yapılan faulde verilmeyen net penaltı nedeniyle hakeme büyük tepki göstermişti. Öte yandan maçı sonrası iki takımın taraftarları birbirine girdi. Ayvalık Hüsnü Uğural Stadı'ndaki karşılaşmanın ardından taraftarlar birbirlerini taşladı. Emniyet güçleri, biber gazı kullanarak taraftarları dağıttı. Stat dışına çıkan ev sahibi taraftarlar, konuk ekibin bulunduğu tribüne dışarıdan taş attı. Bazı taraftarlar hafif şekilde yaralandı.