Egeliler pazar mesaisinde

1'inci ligde geçen hafta play-off oynamayı garantileyen Sipay Bodrum Futbol Kulübü bugün direkt Süper Lig'e yükselme mücadelesi veren Amed Sportif Faaliyetler takımı ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Diyarbakır Stadı'nda Burak Demirkıran'ın yöneteceği karşılaşma saat 16.00'da başlayacak. 63 puanla haftaya 5'inci sırada giren Bodrum FK bitime 2 maç kala play-off oynamayı garantilemişti. Ligde 72 puanla 3'üncü sırada yer alan Amed Sportif ise geçen hafta Bandırmaspor'a deplasmanda 2-0 kaybederek 2'nciliği Esenler Erokspor'a verdi.

TEK EKSİK VAR

1'inci lig'de son 3 maçını kazanıp bitime 2 maç kala play-off için umutlanan Manisa Futbol Kulübü bugün en kritik sınavlarından birini verecek. Siyah-beyazlılar, Keçiörengücü ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Ankara Aktepe Stadı'nda Fatih Tokail'in yöneteceği müsabaka saat 16.00'da başlayacak. Manisa temsilcisinde sarı kart cezalısı orta saha Kubilay müsabakada görev alamayacak.