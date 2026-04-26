Galatasaray mı Fenerbahçe mi?

Trendyol Süper Lig'de haftanın maçında Fenerbahçe, şampiyonluk yarışının en önemli müsabakasında deplasmanda lider Galatasaray ile karşılaşacak. 26 Nisan Pazar günü RAMS Park'ta oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak. Hakem Yasin Kol'un yöneteceği maçta yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Bahtiyar Birinci üstlenecek. Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki ezeli rekabette bugüne kadar 405 maç oynandı. Sarılacivertliler, 150 karşılaşmada sahadan galibiyetle ayrılırken, sarı-kırmızılılar da 130 kez rakibini yendi. İki takım arasındaki 125 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Fenerbahçe bu maçlarda 546 gol atarken, Galatasaray 505 kez fileleri havalandırdı.

BU SEZONKİ ÜÇÜNCÜ KARŞILAŞMA

İki takım, bu sezon üçüncü kez karşılaşacak. Süper Lig'in 14. haftasında Kadıköy'de yapılan derbi, 1-1 eşitlikle sona erdi. Galatasaray, müsabakanın 27. dakikasında Leroy Sane'nin golüyle öne geçerken Fenerbahçe, Jhon Duran'ın 90+5. dakikada bulduğu golle beraberliği kurtardı. İkinci randevu ise Turkcell Süper Kupa finalinde yaşandı. Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki derbiyi sarı-lacivertliler Matteo Guendouzi ve Jayden Oosterwolde'nin golleriyle 2-0 kazanarak kupaya uzandı. Nefesler tutulurken, artık ilk düdük bekleniyor.

ÖZBEK'TEN HAKEM ÇIKIŞI

Fenerbahçe derbisi öncesi maçın hakemi olarak Yasin Kol'un atanmasını sert ifadelerle eleştiren Dursun Özbek, "Her gün nelerle mücadele ettiğimizi çok iyi şekilde anlamınızı istiyorum. Maçımıza yapılan hakem atamasına bakar mısınız? FIFA kokartı olmayan, sezon içinde gösterdiği performansı, saha içindeki duruşu tartışmalı bir hakemi bu maça atayarak bizim sinir uçlarımızla oynuyorlar. Dünya üzerindeki sayılı derbilerinden birine Türkiye'deki tüm kulüplerin tartıştığı bir hakemi atayarak neyi amaçladıklarını anlamak mümkün değil. Türk futbol kamuoyunun birleştiği bir nokta var. Bu hakem, bu derbiye göre bir hakem değil. FIFA kokartı yok. Diğer FIFA kokartlı hakemler dururken, bu hakemin atmasını Türkiye sorguluyor, biz de sorguluyoruz. Amaç ne olursa olsun, hedefleri ne olursa olsun bizim hedefimize zerre kadar etkisi olmayacaktır" diye konuştu.

DEV MAÇTA GÖZLER GOLCÜLERDE OLACAK

Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren derbi, ligin en golcü 2 takımının mücadelesine de sahne olacak. Galatasaray 30 maçta attığı

69 golle ligdeki 18 takım arasında en golcü ekip oldu. Takipçisi Fenerbahçe ise 68 kez rakip fileleri havalandırarak ikinci takım konumunda bulunuyor. Ev sahibi Galatasaray'da Süper Lig'deki 28 müsabakada 14 gol atan Mauro Icardi, takımının bu kulvardaki en golcü oyuncusu olarak dikkati çekti. Arjantinli yıldızı ligde 19 maçta 12 kez fileleri havalandıran Victor Osimhen izledi. Konuk ekip Fenerbahçe'de ise 27 lig müsabakasında 16 kez ağları sarsan Brezilyalı Anderson Talisca, ön plana çıkıyor. 24 mücadelede 11 kez gol sevinci yaşayan Marco Asensio ile aynı sayıda maça çıkıp 10 kez tabelayı değiştiren Dorgeles Nene, Talisca'yı takip ediyor.

SARAN'IN 6. DERBİSİ

Fenerbahçe, bugün deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak. Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, görevde bulunduğu 7. ayında 5. kez derbi heyecanı yaşayacak. Saran, ligin 11. haftasında 2 Kasım 2025 tarihinde oynanan Beşiktaş maçıyla ilk derbi heyecanını yaşadı ve sarı-lacivertliler sahadan galip ayrıldı. Bu kez 14. haftada Kadıköy'de ilk kez Galatasaray derbisi yaşayan Saran, 10 Ocak tarihinde ise ezeli rakibine karşı Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda kazanılan Turkcell Süper Kupa maçıyla birlikte kulübün başında futbol branşında ilk kez kupa sevinci yaşadı. Saran'ın görev süresinde Fenerbahçe, Beşiktaş'a karşı 3 maçta 2 galibiyet, 1 mağlubiyet; Galatasaray'a karşı 2 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik elde etti.