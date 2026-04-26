Geri sayım başladı

T.C. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın destekleriyle Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen 61'inci Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun ilk etabı olan Çeşme- Selçuk parkuru, 23 takım, 27 ülkeden 161 sporcunun katılımıyla bugün start alacak.

61'inci Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun 1'inci Etabı, 26 Nisan 2026 Pazar günü 10.50'den itibaren Çeşme-Selçuk güzergahında koşulacak. Çeşme Kalesi önünden başlayacak etap, Çeşme Adliyesi önünü takiben Çeşme - İzmir Devlet Karayolu'na katılımla, Kutlu Aktaş Barajı, Germiyan Mahallesi Kavşağı, Zeytinler Otoyol Kavşağı, Barbaros Mahallesi Kavşağı geçildikten sonra İYTE Kavşağı'ndan İzmir istikametine dönülerek devam edecek. Yarışçılar, Doğanbey Tatbikat Alanı, Ürkmez, Gümüldür, Özdere, Ahmetbeyli güzergahını takip ederek, Pamucak Kavşağı'ndan Selçuk istikametine dönüş alacak. Daha sonra, İzmir-Aydın Devlet Karayolu, Selçuk Hastane Kavşağı'ndan Ortaklar istikametine dönülecek, devamında Selçuk Meryem Ana Kavşağı'ndan geri dönüş alacak olan yarışçılar, Selçuk ilçe merkezi İsa Bey Camii yol ayrımı kavşağında yarışı tamamlayacak. 26 Nisan 2026 Pazar günü sabah saatlerinden itibaren, güzergahta yarış güvenliği kapsamında gerekli trafik ve emniyet tedbirleri alınacak.