Karşıyaka potada hayati maça çıkıyor

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde bitime 3 maç kala düşme hattında yer alan Karşıyaka bugün eski antrenörü olan Ufuk Sarıca'nın çalıştırdığı Play-Off potasındaki Safiport Erokspor'u çok kritik mücadelede konuk edecek. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki mücadele saat 13.00'te başlayacak. Biletleri tam 250, öğrenci 150 TL'den satılan maçta taraftarların yanlarında getireceği peluş oyuncaklar ihtiyaç sahibi çocuklarla buluşturulacak. Antrenör Ahmet Kandemir yönetiminde son 4 haftada 3 galibiyet alarak umutlarını artıran Karşıyaka bitime 3 hafta kala 7 galibiyetle Bursaspor'un 1 galibiyet gerisinde sondan ikinci sırada yer alıyor. Erokspor ise ligdeki ilk yılında Ufuk Sarıca yönetiminde 16 galibiyet alıp Play-Off oynamayı garantiledi.