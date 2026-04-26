Muğlaspor 2. bitirdi

Nesine 2. Lig Beyaz Grup'ta üstsıralara yarışan Muğlaspor, deplasmanda Kastamonuspor'u 3-0 yenerek normal sezonu 2. sırada tamamladı. Ege ekibinin gollerini 26. dakikada Cemal Ali'nin asistinde Sedat Şahintürk, 75'te Çağrı Fedai ve 82'de Mustafa Erkasap'ın pasında Yalçın Kaya kaydetti.

MENEMEN'DEN GOL ŞOV

YEŞİL-BEYAZLILAR bu sonuçla Play- Off ilk turunda ligi 5. bitiren Şanlıurfaspor ile eşleşti. Çift maç eleme sistemine göre oynanacak Play-Off ilk turunda Muğlaspor rakibini elerse, Elazığspor- Adana 01 FK eşleşmesinin kazananıyla finalde karşı karşıya gelecek. Beyaz Grup'taki mücadele eden diğer Ege takımlarından Altınordu, evinde ağırladığı İnegolspor ile 2-2 berabere kaldı. Ligde kalmayı geçen hafta garantileyen kırmızı-lacivertliler sezonu 14. sırada kapattı. Kırmızı Grup'ta ise Menemen FK, deplasmanda gol düellesü şeklinde geçen mücadelede konuk olduğu 1461 Trabzon'u 5-4'lük skorla mağlup etti ve sezonu 8. basamakta bitirdi. Fethiyespor dış sahada Mardin 1969 ile 0-0 berabere kaldı ve ligi 13. tamamladı. Somaspor ise Kahramanmaraş İstiklal'e 3-2'lik skorla boyun eğdi ve sezonu tehlikeli bölgenin üstünde 15. sırada kapattı.