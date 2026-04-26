Yıkımdan umuda

Ülkemizi derinden etkileyen 6 Şubat 2023 yılındaki depremin derin izlerini taşıyan Hataylı genç futbolcu Yusuf Gassan Karasu, Karşıyaka'ya devre arasında attığı imzayla yeni bir sayfa açtı. 23 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu, hem mental hem de fiziksel olarak verdiği büyük mücadeleyi, "Depremde hayatını kaybeden amcam, amcamın kızı ve teyzemin kızı için oynuyorum" diyerek özetliyor. Hocası Burhanettin Basatemür'ün kendisine verdiği desteği de unutmayan genç futbolcu, "Hocam beni araştırırken 'Neden bu çocuk daha iyi yerlere gitmemiş?' diye sorguluyordu. Benim zor zamanlar geçirdiğimi daha sonra öğrendi. Yeteneğimize güvenip bizi buralara getirdi. Play-Off'larda başarılı olup hem Burhanettin hocamı mahcup etmemek, hem de kaybettiğim yakınlarıma bu başarıyı adamak istiyorum" diye konuştu.

HATAYSPOR'DA YETİŞTİ

Ocak 2026'da Bölgesel Amatör Lig takımlarından Samandağspor'dan Kaf-Kaf'a transfer olan Yusuf Gassan Karasu, Hatayspor altyapısından yetişti. Genç takımda kaptanlık yapan ve profesyonel ilk imzasını Hatayspor'da atan Karasu, 6 Şubat 2023 depremiyle sarsılan kariyerini yeniden rayına oturtmak için büyük bir savaş verdi."Deprem gerçekten hepimizi çok sarstı" diyen Karasu, "Hatay'da yaşadığımız için bu yıkım bizim için daha ağırdı. Ailemizden, yakın çevremizden kayıplarımız oldu. O dönem futboldan kendimi soyutlamıştım. Tekrar ayağa kalkma zamanıydı. Hem şehir olarak hem de futbol olarak iyi yerlere gelmek istiyordum. Karşıyaka'ya geliş amaçlarımdan biri de, derinden sarsılan aileme ve çevremdekilere bir nebze olsun mutluluk saçabilmek. Depremden sonra futbola geri dönmemin en büyük sebeplerinden biri onlar" dedi.

3 KEZ KSK FORMASI GİYDİ

Hatayspor'da futbola başlayan Yusuf Gassan Karasu, 2022-23 sezonunda Samandağ Gençlerbirliği'ne transfer oldu. 2023-24 sezonunda Tunceli ekibi Dersimspor'a transfer olan 2002 doğumlu orta saha, son 2 buçuk sezondur yeniden Samandağ'da oynadıktan sonra devre arasında Karşıyaka'nın yolunu tuttu. 3 karşılaşmada yeşil-kırmızılı formayı giyen Yusuf Gassan, geçtiğimiz cuma günü başlayan Play-Off etabında teknik ekipten şans bekliyor.

TARAFTARIN KUPA HASRETİ BİTECEK

KARŞIYAKA'NIN disiplinli ortamına dikkat çeken Karasu, "Dışarıdan gözüktüğü gibi değil; içerisi gerçekten daha farklı. Burada disiplinli olmak zorundasınız, çok çalışmanız gerekiyor. Büyük camialarda görev almak herkese nasip olmuyor" ifadelerini kullandı. Taraftarlarla kurduğu bağa da değinen oyuncu, sakatlık döneminde bile tribünden maç izleyerek camiayla iletişimde kaldığını belirtti, "Onların

ne istediğini biliyoruz. Uzun yıllardır şampiyonluk hasreti çekiyorlar. Umarım bu sene onları mutlu edeceğiz " diye görüşlerini belirtti.

2. LİG'E ÇIKACAĞIZ

PLAY-OFF etabı için umutlu konuşan Yusuf Gassan Karasu, "Bu bizim için çok büyük bir fırsat. Umuyorum ki 2. Lig'e çıkacağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın" dedi. İsminin anlamını da paylaşan Karasu, "Gassan" isminin Arapça kökenli olup "iyimser, sıcakkanlı" anlamına geldiğini ve babasının yurt dışında tanıştığı bir dostunun hatırası olarak konulduğunu anlattı. Anneanne tarafından Lübnan bağlantılı bir aileden geldiğini, baba tarafının Türk olduğunu sözlerine ekledi.