Derbi sonrası Fenerbahçe'de olağanüstü toplantısı | Tedesco ile devam edilecek mi? Yönetim kurulu toplantısında neler konuşuldu?

TARAFTARDAN SERT TEPKİ

Derbi mağlubiyetinin ardından Fenerbahçe taraftarı yönetimi istifaya davet ederken, tribünlerde ve sosyal medyada tepkiler yükseldi. Bu gelişmelerin yönetim içinde de ciddi bir değerlendirme sürecini tetiklediği ifade ediliyor.

TEDESCO İDDİASI GÜNDEMDE

Toplantının en kritik başlıklarından birinin teknik direktör Domenico Tedesco'nun geleceği olduğu öne sürülüyor. Kulis bilgilerine göre, İtalyan teknik adamla yolların ayrılma ihtimali masada yer alıyor.