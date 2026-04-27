Derbi sonrası Fenerbahçe'de olağanüstü toplantısı | Tedesco ile devam edilecek mi? Yönetim kurulu toplantısında neler konuşuldu?

Derbi mağlubiyetinin ardından Fenerbahçe'de gündem oldukça hareketli. Galatasaray karşısında alınan farklı yenilgi sonrası sarı-lacivertli yönetim olağanüstü toplantı kararı aldı.
Toplantıda hem takım içi olası disiplin adımlarının hem de teknik direktör Domenico Tedesco'nun durumunun masaya yatırılması bekleniyor. Alınacak kararlar camiada merakla bekleniyor.
DERBİ SONRASI YÖNETİMDE OLAĞANÜSTÜ TOPLANTI
Fenerbahçe'de Galatasaray derbisinde alınan ağır yenilginin ardından hareketli saatler yaşanıyor. Sarı-lacivertli yönetim, maç sonrası durumu değerlendirmek üzere olağanüstü toplantı gerçekleştirdi. Toplantının ardından resmi açıklamanın kısa süre içinde yapılması bekleniyor.
TARAFTARDAN SERT TEPKİ
Derbi mağlubiyetinin ardından Fenerbahçe taraftarı yönetimi istifaya davet ederken, tribünlerde ve sosyal medyada tepkiler yükseldi. Bu gelişmelerin yönetim içinde de ciddi bir değerlendirme sürecini tetiklediği ifade ediliyor.
TEDESCO İDDİASI GÜNDEMDE
Toplantının en kritik başlıklarından birinin teknik direktör Domenico Tedesco'nun geleceği olduğu öne sürülüyor. Kulis bilgilerine göre, İtalyan teknik adamla yolların ayrılma ihtimali masada yer alıyor.
"BAZI KARARLAR ALACAĞIZ" MESAJI
Yönetim cephesinden yapılan açıklamalarda, sezonun gidişatına ilişkin önemli kararların alınacağı vurgulandı. Sürecin kısa süre içinde netleşmesi ve kamuoyuna resmi bilgilendirme yapılması bekleniyor.