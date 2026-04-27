Sezonu kapattı mı? Arda'dan sonra milli oyuncudan da üzen haber geldi

Milli takımda sakatlık problemleri sürerken, Arda Güler'in ardından bu kez kaptan Hakan Çalhanoğlu'ndan gelen haber üzüntü yarattı. Inter'in Como karşısındaki maçında sakatlanan tecrübeli futbolcu hakkında İtalya'dan hem olumsuz hem de kısmen umut veren gelişmeler paylaşıldı.
ARDA'DAN SONRA BİR ŞOK DAHA
KAS SAKATLIĞI SONRASI ENDİŞE
Como karşılaşmasında kas sakatlığı yaşayan Çalhanoğlu'nun durumu yapılan kontrollerin ardından netlik kazandı. Tecrübeli orta saha oyuncusu, bu nedenle bir süre sahalardan uzak kalmak zorunda kaldı.
TEKNİK EKİP RİSK ALMADI
Inter Teknik Direktörü Cristian Chivu'nun, oyuncusunu Torino maçında riske etmeme kararı aldığı öğrenildi. Kulüp, yıldız futbolcunun tam olarak iyileşmesini öncelik olarak belirledi.
SEZON SONU İÇİN BELİRSİZLİK
İtalyan basınında yer alan haberlere göre, Hakan Çalhanoğlu'nun sezonu kapatma ihtimali gündemde. Ancak kulüpten resmi bir açıklama gelmiş değil. Oyuncunun durumu, yapılacak son değerlendirmelerle netleşecek.