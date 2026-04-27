Son dakika: Fenerbahçe'den ayrılık kararı! Son dakika: Fenerbahçe'den ayrılık kararı! Fenerbahçe, İtalyan teknik adam Domenico Tedesco hakkındaki nihai kararını resmi olarak duyurdu. Sadettin Saran'ın başkanlığını yaptığı sarı-lacivertli kulüpte ayrıca seçim sürecine ilişkin alınan karar da netlik kazandı.









Sadettin Saran başkanlığındaki Fenerbahçe'de Domenico Tedesco ile ilgili karar kesinleşti. Galatasaray deplasmanında alınan 3-0'lık yenilginin ardından sarı-lacivertli yönetim önemli adımlar atarken, teknik ekiple ilgili süreç de netlik kazandı. Kulüpten yapılan resmi açıklamayla Tedesco konusunda alınan karar kamuoyuna duyuruldu.

AYRILIK KARARI Fenerbahçe'de Domenico Tedesco ile yollar ayrıldı. Aynı zamanda sportif direktör Devin Özek ve futbol koordinatörü Berke Çelebi ile de vedalaşıldı.