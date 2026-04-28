Fenerbahçe'de ihanet krizi! Brezilyalı file bekçisinden ayrılık iddiası

SUUDİ ARABİSTAN İDDİASI GÜÇLENİYOR

Transfer kulislerinde ise Ederson'un sezon sonunda takımdan ayrılacağı konuşuluyor. Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu, tecrübeli kalecinin büyük ihtimalle Suudi Arabistan'a transfer olacağını belirtirken, özellikle Al Hilal'in devreye girdiği ve ciddi bir teklif hazırlığında olduğu ifade edildi.

YÖNETİMDEN PARA CEZASI KARARI

Fenerbahçe yönetiminin ise yaşanan gelişmeler sonrası harekete geçtiği öğrenildi. Ederson'a derbideki davranışları nedeniyle ağır bir para cezası kesildiği, ancak kadro dışı bırakılıp bırakılmayacağının henüz netleşmediği aktarıldı. Kulüp yönetiminin disiplin konusunda taviz vermeyeceği vurgulandı.