Fenerbahçe'de ihanet krizi! Brezilyalı file bekçisinden ayrılık iddiası

Derbi yenilgisinin ardından Fenerbahçe'de tansiyon düşmüyor. Teknik direktör Domenico Tedesco ile yolların ayrılmasının ardından bu kez kaleci Ederson hakkında ortaya atılan iddialar gündeme oturdu. Brezilyalı file bekçisinin derbideki tavırlarının "bilinçli bir ayrılık planının parçası" olduğu ileri sürülürken, oyuncunun olası yeni rotasına dair ilk bilgiler de kamuoyuna yansıdı.
FENERBAHÇE'DE EDERSON KRİZİ BÜYÜYOR
Derbi mağlubiyetinin ardından Fenerbahçe'de sular durulmuyor. Teknik direktör Domenico Tedesco ile yolların ayrılmasının ardından bu kez kaleci Ederson hakkında ortaya atılan iddialar kulisleri hareketlendirdi. Brezilyalı file bekçisinin derbideki tavırlarının ardından "bilinçli şekilde kırmızı kart görmeye çalıştığı" yönündeki yorumlar gündeme geldi.
"KENDİNİ ATTIRMAK İSTEDİ" İDDİASI
VOLE yorumcusu Serkan Akkoyun, Ederson'un Rizespor maçının ardından menajerine "Bana kulüp bul" dediğini öne sürerek, oyuncunun derbideki hareketlerinin tesadüf olmadığını iddia etti. Akkoyun'a göre yıldız kaleci, sahada kendisini oyundan attırmaya yönelik davranışlar sergiledi.
SUUDİ ARABİSTAN İDDİASI GÜÇLENİYOR
Transfer kulislerinde ise Ederson'un sezon sonunda takımdan ayrılacağı konuşuluyor. Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu, tecrübeli kalecinin büyük ihtimalle Suudi Arabistan'a transfer olacağını belirtirken, özellikle Al Hilal'in devreye girdiği ve ciddi bir teklif hazırlığında olduğu ifade edildi.
YÖNETİMDEN PARA CEZASI KARARI
Fenerbahçe yönetiminin ise yaşanan gelişmeler sonrası harekete geçtiği öğrenildi. Ederson'a derbideki davranışları nedeniyle ağır bir para cezası kesildiği, ancak kadro dışı bırakılıp bırakılmayacağının henüz netleşmediği aktarıldı. Kulüp yönetiminin disiplin konusunda taviz vermeyeceği vurgulandı.