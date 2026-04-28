Mourinho geri dönüyor! Dikkat çeken o iddia...

Portekiz 'in köklü kulübü Benfica 'yı çalıştıran José Mourinho hakkında dikkat çekici bir iddia ortaya atıldı. Yeni sezonda takımda kalıp kalmayacağı tartışma konusu olan deneyimli teknik adamın, olası yeni durağı da gündeme geldi.

Sezon içinde Xabi Alonso ile yollarını ayıran Real Madrid'de teknik direktör arayışı sürüyor. Takımı geçici olarak Álvaro Arbeloa'ya emanet eden Başkan Florentino Pérez'in, genç çalıştırıcıyla uzun vadeli bir plan yapmayı düşünmediği ifade ediliyor.