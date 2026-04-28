Mourinho geri dönüyor! Dikkat çeken o iddia...

Portekiz'in köklü kulübü Benfica'yı çalıştıran José Mourinho hakkında dikkat çekici bir iddia ortaya atıldı. Yeni sezonda takımda kalıp kalmayacağı tartışma konusu olan deneyimli teknik adamın, olası yeni durağı da gündeme geldi.
Sezon içinde Xabi Alonso ile yollarını ayıran Real Madrid'de teknik direktör arayışı sürüyor. Takımı geçici olarak Álvaro Arbeloa'ya emanet eden Başkan Florentino Pérez'in, genç çalıştırıcıyla uzun vadeli bir plan yapmayı düşünmediği ifade ediliyor.
REAL MADRID İDDİASI
Athletic'te yer alan habere göre Real Madrid Başkanı Florentino Perez'in süreci yönettiği ve Mourinho'yu takımın başında görmek istediği öne sürüldü.
PEREZ ÇOK İSTEKLİ AMA...
Perez'in deneyimli teknik adamın geri dönmesi konusunda çok istekli olduğu ancak kulüpten bazı isimlerin bu düşünceye olumlu bakmadığı ifade edildi.
Perez'in ise kulübün kupasız geçen iki sezonun ardından yeniden şampiyonluklar kazanılmasını istediği vurgulandı.
MOURINHO DÖNMEYE HAZIR
Öte yandan SKY DE'nin haberinde ise Jose Mourinho'nun da Madrid'e dönme fikrine tamamen hazır olduğu aktarıldı.
Jose Mourinho 2010-2013 yılları arasında Real Madrid'de görev almış ve 1'er defa LaLiga, İspanya Süper Kupası ve Kral Kupası zaferleri yaşamıştı.
Geçtiğimiz sezon ise Fenerbahçe'yi çalıştıran 63 yaşındaki teknik adam, 29 Ağustos'ta görevinden ayrılmıştı.