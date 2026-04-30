2. Lig’deki Egeliler Play-Off’ta sahne alıyor

TFF 2. Lig'de iki Ege ekibi bugün Play-Off'ta ilk maçlarına çıkacak. Kırmızı Grup'ta mücadele eden Aliağa FK, normal sezonu 69 puanla dördüncü sırada tamamladı. İzmir temsilcisi, Muşspor ile eşleşti. İlk karşılaşma Aliağa Şehir Stadyumu'nda saat 17.00'de oynanacak. Rövanş mücadelesi ise 4 Mayıs Pazartesi günü Muş'ta gerçekleştirilecek. Beyaz Grup'ta ise ligi ikinci sırada tamamlayarak 1. Lig hedefiyle Play-Off oynamaya hak kazanan Muğlaspor, Şanlıurfaspor ile karşılaşacak. Muğlaspor, saat 20.00'de Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda oynanacak maçta avantajı cebine koymak istiyor. Bu zorlu eşleşmenin rövanşı, 4 Mayıs Pazartesi günü Muğla Atatürk Stadyumu'nda oynanacak.