Aday mı olacak? Aziz Yıldırım'dan başkanlık açıklaması

AZİZ YILDIRIM'DAN ADAYLIK AÇIKLAMASI

Geçtiğimiz günlerde bir televizyon programına katılan Aziz Yıldırım, başkanlık sürecine ilişkin dikkat çeken ifadeler kullandı. Yıldırım, "Her şey netleşsin. Kim aday kim değil, herkes ortaya çıksın. Süreç biraz durulsun, ardından açıklamamı yapacağım. Benim illa başkan olma gibi bir hedefim yok ama Fenerbahçe S.K. için katkı sağlayabilirsek ve ortak bir yapı oluşursa o zaman değerlendiririz. Önümüzdeki günlerde açıklamamı yapacağım. Şu anda ismi geçen hiçbir adayla görüşmedim." dedi.

Bu açıklamalar, Yıldırım'ın kesin bir karar vermediği ancak adaylık ihtimalini tamamen de dışlamadığı şeklinde yorumlandı.