Aday mı olacak? Aziz Yıldırım'dan başkanlık açıklaması

Fenerbahçe S.K.'de sezon sonu için seçim kararı alınmasının ardından başkanlık yarışı hız kazandı. Mehmet Ali Aydınlar, Barış Göktürk ve eski yöneticilerden Hakan Safi adaylıklarını resmen duyururken, gözler bu isimlerin ardından Aziz Yıldırım'a çevrildi.
Henüz net bir adaylık açıklaması yapmayan Aziz Yıldırım'ın seçimde yer alıp almayacağı merak edilirken, olası adaylık ihtimaline dair değerlendirmeler gündemdeki yerini koruyor.
AZİZ YILDIRIM'DAN ADAYLIK AÇIKLAMASI
Geçtiğimiz günlerde bir televizyon programına katılan Aziz Yıldırım, başkanlık sürecine ilişkin dikkat çeken ifadeler kullandı. Yıldırım, "Her şey netleşsin. Kim aday kim değil, herkes ortaya çıksın. Süreç biraz durulsun, ardından açıklamamı yapacağım. Benim illa başkan olma gibi bir hedefim yok ama Fenerbahçe S.K. için katkı sağlayabilirsek ve ortak bir yapı oluşursa o zaman değerlendiririz. Önümüzdeki günlerde açıklamamı yapacağım. Şu anda ismi geçen hiçbir adayla görüşmedim." dedi.
Bu açıklamalar, Yıldırım'ın kesin bir karar vermediği ancak adaylık ihtimalini tamamen de dışlamadığı şeklinde yorumlandı.
"BAŞKAN ADAYI BELİRLEME" İDDİASINA YANIT
Aziz Yıldırım, geçtiğimiz hafta hakkında çıkan "Fenerbahçe başkan adayını belirleyecek" iddialarını da net bir şekilde reddetti. Yıldırım, "Benim Fenerbahçe Başkanı'nı belirlemek gibi bir isteğim ya da misyonum olamaz." ifadelerini kullanarak bu söylemlerin gerçeği yansıtmadığını vurguladı.