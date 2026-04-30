Altay’da Karagöz yapay zekayı kullandı

TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta mücadele eden Altay'da teknik direktör Mehmet Can Karagöz, teknoloji ve bilimden faydalanarak takımı ayakta tuttuğunu dile getirdi. Antrenman ve maçlarda yapay zeka, canlı analiz, modern yazılımlar, drone destekli antrenman analizi ve veri odaklı ileri teknoloji sistemleri kullandıklarını dile getiren genç teknik adam, "En büyük problem kondisyon ya da taktik değil, oyuncuların zihinsel kırılganlığıydı. Futbol artık sadece sahada değil, veri ve zihinle oynanıyor. Önce zihni kazandık, sonra oyunu. Antrenman öncesi animasyonlar ve gerçek maç görüntüleriyle taktikler de verdik. Oyunculara hata yapma alanı tanıdık ama disiplinden ödün vermedik. Zamanla baskıyı taşıyan bir karakter ortaya çıktı" dedi.