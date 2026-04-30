Aslan payı yerlilerin

TEKNİK direktör Okan Buruk yönetiminde şampiyonluğa koşan Galatasaray'ın başarısında yerli futbolcuların payı büyük oldu. En yakın takipçisi F.Bahçe'ye 7 puan fark atan G.Saray'da Abdülkerim Bardakcı, 28 Süper Lig, 11 Şampiyonlar Ligi ve ikişer Türkiye Kupası ile TFF Süper Kupa maçında görev alan Abdülkerim, en çok forma giyen isim oldu ve istikrarıyla dikkat çekti. Barış Alper Yılmaz, 47 maçta 12 kez ağları sarstı ve bu sezon sarı-kırmızılı takımdaki en golcü yerli oyuncu olmayı başardı.

UĞURCAN'A TAM NOT

YUNUS Akgün, bu sezon 9 kez ağları sarstı ve Barış Alper'den sonra en fazla gol atan ikinci Türk isim oldu. Uğurcan Çakır, kalede gösterdiği performansla tam not alırken, sarı-kırmızılıların Şampiyonlar Ligi'nde ve Süper Lig'de başarılı olmasını sağladı.