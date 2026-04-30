Denizli’de BAL’ın ilk bileti Semiklerspor’un

DENİZLİ Süper Amatör Lig Play-Off karşılaşmalarında büyük bir başarıya imza atan Şemiklerspor, bitime bir hafta kala Çal Belediyespor'u 1-0 mağlup ederek Bölgesel Amatör Lig'e (BAL) yükselmeyi garantiledi. BAL bileti alacak ikinci takım, hafta sonu oynanacak maçlardan sonra belirlenecek. Sezon başında genç ve mütevazı bir kadroyla yola çıkan Şemiklerspor, sınırlı bütçesine rağmen büyük bir mücadele örneği sergiledi. Grup maçlarında gösterdiği performansla Play-Off biletini alan ekip, ara transfer döneminde yaptığı nokta atışı 5 takviye ile gücüne güç kattı. Kısa sürede yakalanan takım uyumu, Play-Off sürecine de olumlu yansıdı. Play-Off etabında çıktığı 4 karşılaşmada 3 galibiyet 1 beraberlik alan Şemiklerspor, 8 gol atıp kalesinde sadece 3 gol gördü.