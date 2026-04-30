Fenerbahçeli oyuncuya Premier Lig'den teklif!

Fenerbahçe'de transfer gündemine dair önemli bir gelişme yaşandı. Premier Lig ekiplerinden Nottingham Forest'ın Archie Brown için sarı-lacivertli kulübe 16 milyon euro teklif yaptığı iddia edildi.
Fenerbahçe ise bu teklifin ardından oyuncu için beklentisini 18 milyon euro seviyesine çıkardı. Transfer sürecine ilişkin görüşmelerin devam ettiği belirtildi. Archie Brown'un güncel piyasa değerinin yaklaşık 9 milyon euro olduğu belirtiliyor.
İngiliz futbolcu, bu sezon Fenerbahçe formasıyla şu ana kadar 36 resmi karşılaşmada görev aldı. Brown, bu maçlarda 4 gol atarken 7 de asist yaparak takımına skor katkısı sağladı.