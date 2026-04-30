Fenerbahçeli oyuncuya Premier Lig'den teklif! Fenerbahçe'de dikkat çeken bir transfer gelişmesi yaşandı. Premier Lig temsilcisi Nottingham Forest'ın, Archie Brown için sarı-lacivertli kulübe 16 milyon euro teklif sunduğu öğrenildi. Fenerbahçe'nin bu teklif karşısında verdiği yanıt ise merak konusu oldu. Detaylar futbol gündeminde geniş yankı uyandırdı.









Fenerbahçe'de transfer gündemine dair önemli bir gelişme yaşandı. Premier Lig ekiplerinden Nottingham Forest'ın Archie Brown için sarı-lacivertli kulübe 16 milyon euro teklif yaptığı iddia edildi.

Fenerbahçe ise bu teklifin ardından oyuncu için beklentisini 18 milyon euro seviyesine çıkardı. Transfer sürecine ilişkin görüşmelerin devam ettiği belirtildi. Archie Brown'un güncel piyasa değerinin yaklaşık 9 milyon euro olduğu belirtiliyor.