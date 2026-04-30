Finallerin takımı Ayvalıkgücü

TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta Ayvalıkgücü Belediyespor Play- Off'ta saha dezavantajına rağmen Karşıyaka'yı İzmir'de rakip taraftarların tıklım tıklım doldurduğu statta 2-0 yenerek 2'nci Lig yoluna devam etti. Eşleşmenin evindeki ilk maçından golsüz beraberlikle ayrılan Ayvalıkgücü, Alsancak Mustafa Denizli Stadı'ndaki rövanşta 15 bine yakın rakip taraftar önünde destan yazdı. Maçı ikinci yarıda yıldız stoperi Ahmet Batuhan Akyüz ve Yavuz Selim'in jeneriklik golleriyle kazanan Ayvalıkgücü, ilçeye bayram sevinci yaşattı. Teknik direktör Mehmet Yıkılmazdağ yönetiminde ligde üst üste dördüncü kez play-off oynayan kırmızı-beyazlı ekip, geçen sezon finale çıkmasının ardından bu yıl da adını yarı finale yazdırmayı başardı.

SIRADAKİ RAKİP ES-ES

BALIKESİRSPOR'U eleyen güçlü rakibi Eskişehirspor'la grup finalinde eşleşen Ayvalık, 4 Mayıs Pazartesi günü ilk maçta ağırlayacağı rakibiyle 8 Mayıs'ta deplasmana çıkacak. Ayvalıkgücü bu turu da geçmeyi başarırsa tarafsız sahadaki finalde 3'üncü Grup'taki 52 Orduspor-Yozgat Bld Bozokspor eşleşmesinde gelecek takımla 2'nci Lig için karşılaşacak. Ayvalık normal sezonda Eskişehirspor'u evinde 2-0 yenip rövanşı aynı skorla kaybetmişti.