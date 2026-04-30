Haberler Spor Göztepe'de yıldızlara hücum Göztepe'de yıldızlara hücum









Trendyol Süper Lig'de Avrupa kupalarına katılma hedefi doğrultusunda son haftalara giren Göztepe'de, saha içindeki başarılı performans kadar oyunculara gelen transfer teklifleri de gündemi meşgul etmeye başladı. Sarı-kırmızılı ekibin özellikle bu sezon çıkış yakalayan yıldız isimleri, Avrupa kulüplerinin radarına girmeyi başardı. Sezonun bitimine kısa bir süre kala Brezilyalı hücum oyuncusu Juan'a olan ilgi giderek artıyor. Fransız Ligue 1 temsilcisi Lille ve Monaco'nun resmi teklif hazırlığında olduğu öğrenilirken, Almanya Bundesliga ekiplerinden Mainz'ın da oyuncu için nabız yokladığı ifade edildi. Bu sezon sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken Juan, gol ve asist katkısıyla Göztepe'nin hücum hattındaki en önemli kozlarından biri haline geldi.

SPORTİNG ARDA'YI İSTİYOR

Öte yandan sağ bekte gösterdiği istikrarlı performansla öne çıkan Arda Okan da Avrupa kulüplerinin listesine girdi. Portekiz'in köklü ekiplerinden Sporting CP'nin genç oyuncu için Göztepe ile temas kurduğu ve transfer şartlarını sorduğu belirtildi. Arda'nın gelişime açık yapısı ve fiziksel kapasitesi, Avrupa ekiplerinin ilgisini çeken en önemli unsurlar arasında yer alıyor. Takımın bir diğer dikkat çeken ismi Anthony Dennis için de hareketli günler yaşanıyor. Alman temsilcisi Werder Bremen'in oyuncu için girişimlerde bulunduğu öğrenilirken, Süper Lig'den Beşiktaş'ın da transferde ısrarcı olduğu ifade edildi. Orta sahadaki dinamizmi ve iki yönlü oyunuyla öne çıkan Dennis'in yaz transfer döneminin gözde isimlerinden biri olması bekleniyor. Göztepe cephesinde ise yönetimin, Avrupa hedefi doğrultusunda takımın iskelet kadrosunu korumak istediği ancak gelecek cazip tekliflerin de değerlendirmeye alınabileceği konuşuluyor. İzmir temsilcisinde sezonun tamamlanmasının ardından hareketli bir transfer sürecinin yaşanmasına kesin gözüyle bakılıyor.