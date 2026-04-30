Göztepe'de yıldızlara hücum

Trendyol Süper Lig'de Avrupa kupalarına katılma hedefi doğrultusunda son haftalara giren Göztepe'de, saha içindeki başarılı performans kadar oyunculara gelen transfer teklifleri de gündemi meşgul etmeye başladı. Sarı-kırmızılı ekibin özellikle bu sezon çıkış yakalayan yıldız isimleri, Avrupa kulüplerinin radarına girmeyi başardı. Sezonun bitimine kısa bir süre kala Brezilyalı hücum oyuncusu Juan'a olan ilgi giderek artıyor. Fransız Ligue 1 temsilcisi Lille ve Monaco'nun resmi teklif hazırlığında olduğu öğrenilirken, Almanya Bundesliga ekiplerinden Mainz'ın da oyuncu için nabız yokladığı ifade edildi. Bu sezon sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken Juan, gol ve asist katkısıyla Göztepe'nin hücum hattındaki en önemli kozlarından biri haline geldi.
SPORTİNG ARDA'YI İSTİYOR
Öte yandan sağ bekte gösterdiği istikrarlı performansla öne çıkan Arda Okan da Avrupa kulüplerinin listesine girdi. Portekiz'in köklü ekiplerinden Sporting CP'nin genç oyuncu için Göztepe ile temas kurduğu ve transfer şartlarını sorduğu belirtildi. Arda'nın gelişime açık yapısı ve fiziksel kapasitesi, Avrupa ekiplerinin ilgisini çeken en önemli unsurlar arasında yer alıyor. Takımın bir diğer dikkat çeken ismi Anthony Dennis için de hareketli günler yaşanıyor. Alman temsilcisi Werder Bremen'in oyuncu için girişimlerde bulunduğu öğrenilirken, Süper Lig'den Beşiktaş'ın da transferde ısrarcı olduğu ifade edildi. Orta sahadaki dinamizmi ve iki yönlü oyunuyla öne çıkan Dennis'in yaz transfer döneminin gözde isimlerinden biri olması bekleniyor. Göztepe cephesinde ise yönetimin, Avrupa hedefi doğrultusunda takımın iskelet kadrosunu korumak istediği ancak gelecek cazip tekliflerin de değerlendirmeye alınabileceği konuşuluyor. İzmir temsilcisinde sezonun tamamlanmasının ardından hareketli bir transfer sürecinin yaşanmasına kesin gözüyle bakılıyor.
AVRUPA'NIN YOLU KARADENİZ'DEN GEÇİYOR
AVRUPA yarışını sürdüren Göztepe'nin bitime 3 maç kala yolu Karadeniz'den geçiyor. İlk olarak Trabzonspor ile gurbette karşılaşacak İzmir ekibi, daha sonra evinde Gaziantep FK ile kozlarını paylaşacak. Son hafta yine deplasmanda Samsunspor ile kapışacak Göztepe, zorlu fikstürde
hata yapmadan hedefe ulaşmanın hesaplarını yapıyor. Sarı-kırmızılılar özellikle deplasmanda oynayacağı iki kritik Karadeniz mücadelesinden çıkaracağı sonuçlarla kaderini belirleyecek. Teknik direktör Stanimir Stoilov yönetiminde son haftalara kadar yarışın içinde kalmayı başaran Göztepe'de oyuncuların motivasyonunun yüksek olduğu gözlenirken, takım içinde "3'te 3" inancı hakim. Avrupa kupalarına katılma hedefini sezon başından bu yana diri tutan İzmir temsilcisi, doğrudan rakiphedefini lerinin de puan kaybını bekleyecek.
GÖZTEPE KALESİNE DUVAR ÖRDÜ
HÜCUMDA zaman zaman üretkenlik sorunu yaşayan Göztepe, savunmada ise ligin en istikrarlı takımlarından biri oldu. Sarı-kırmızılı ekip, oynadığı 31 maçın 16'sında kalesini gole kapatarak bu alanda zirveye yerleşti. Göztepe, Çaykur Rizespor, Fatih Karagümrük, Beşiktaş, Başakşehir, Gençlerbirliği (2), Kasımpaşa, Gaziantep FK, Samsun ve Antalya maçlarını hem kazanıp hem gol yemeden tamamladı. Ayrıca Kayserispor, Fenerbahçe, Eyüpspor (2), Kocaelispor ve Konyaspor karşılaşmalarında da gol yemedi.
GÖZTEPE REKOR PEŞİNDE
İZMİR temsilcisi Göztepe, bu sezon Süper Lig'de 51 puana ulaştı ve yeni bir rekorun kapısına ulaştı. Sarı-kırmızılılar, kalan 3 haftayı puan kaybı yaşamadan bitirirse yepyeni bir rekor elde edecek. Süper Lig'de bu sezon Avrupa mücadelesi veren Göztepe, 51 puana ulaşarak önemli bir başarını eşiğine ulaştı. İzmir lesi temsilcisi, kalan 3 haftada puan alması durumunda yeni bir başarıya imza atacak. Süper Lig'de bu sezon sergilediği performans ile dikkat çeken Göztepe, 2020-2021 sezonunda ulaştığı en yüksek puanı elde etmişti. İzmir ekibi, Trabzonspor deplasmanında 1 puan dahi hanesine yazdırırsa geçmiş yıllardaki rekorunu egale edecek.